Xiaomi mostra smartphone conceitual com tela em "cascata" nas bordas; veja vídeo

A chinesa Xiaomi anunciou nesta sexta-feira (05) o Xiaomi Siqu, seu mais novo conceito de smartphone. O estilo futurístico do aparelho chama atenção pela sua ausência de botões e uma tela em 88 graus em todos os quatro lados, o que tem sido chamado pela empresa de tela em "cascata" (waterfall).

O Xiaomi Siqu, por enquanto, não é a próxima linha de smartphones da Xiaomi. Ele é apenas uma amostra de um conceito em desenvolvimento, como uma promessa para quem é fã da marca chinesa.

A empresa de eletrônicos afirma que foram usadas 46 patentes "inovadoras" para a construção deste novo conceito e que o maior desafio foi a produção e aplicação do vidro ultracurvo. "Por trás de tal pedaço de vidro existem milhares de tentativas", disse a companhia em comunicado.

"O formato da tela é um fator crucial para determinar a forma do smartphone do futuro. Com os novos avanços da Xiaomi em telas em cascata com quatro curvas, novas possibilidades são criadas e avanços críticos são feitos em direção ao objetivo de um smartphone verdadeiramente sem portas", diz a empresa.

A ideia da tela em cascata é, de acordo com a Xiaomi, para “estender os limites da tela ao infinito”. O smartphone também conta com a ausência de botões, portas para carregamento e câmera frontal, que deve estar escondida sob a tela.

Veja o vídeo: