Xbox define que jogos são serviço e reafirma aposta no Game Pass

Depois que a Electronic Entertainment Expo (E3) de 2023 foi cancelada, as empresas de console e produtoras tomaram a frente na hora da divulgar a grade de lançamentos do ano.

O primeiro grande evento do novo formato foi o da Sony, com um showcase realizado no fim de maio. No domingo, 11, foi a fez do Xbox, que apresentou 11 novos títulos e atualizações para o console, e dividiu a apresentação para um anúncio exclusivo do 'opera espacial' Starfield, a grande aposta para os próximos anos no gênero RPG.