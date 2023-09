Xangai ultrapassa Los Angeles e se torna a maior capital do mundo de e-sports

A Universidade Jiao Tong de Xangai divulgou, nesta quinta-feira, 21, o “2023 Global E-Sports Capital Evaluation Report”, que mostra que Xangai, na China, onde muitos dos 100 maiores clubes de e-sports do mundo estão sediados, ultrapassou Los Angeles, nos EUA, e pela primeira vez e ficou no topo da lista das capitais globais de e-sports.

Xangai, que ficou em primeiro lugar no ranking geral e recebeu a pontuação mais alta do mundo em três indicadores: infraestrutura, torneios e clubes. Los Angeles ficou em primeiro lugar no indicador de impacto social, mas caiu para o segundo lugar geral. Pequim, que ficou em primeiro lugar no indicador de ecossistema do setor, ultrapassando Paris nessa classificação. Paris, Berlim e Seul ficaram em quarta, quinta e sexta posições, respectivamente. Cingapura ficou em sétimo lugar com base em sua boa influência social nos e-sports. As cidades norte-americanas Seattle e Atlanta ficaram em oitavo e nono lugares, respectivamente, enquanto as novatas Riyadh e Shenzhen tiveram um bom desempenho, ficando em 10º e 11º lugares, respectivamente.

Wuhan, Hangzhou, Xi’an e Chengdu, na China, ficaram entre o 12º e o 15º lugar, sendo que Wuhan e Xi’an subiram uma posição na classificação geral devido a melhores pontuações de infraestrutura. Estocolmo, Haikou e Katowice estão classificadas em 16º, 17º e 18º lugares, respectivamente. As cidades do sudeste asiático de Kuala Lumpur e Jacarta, que foram afetadas por fatores como infraestrutura e efeitos de construção de clubes, ficaram em décimo nono e vigésimo lugar.

Nos últimos anos, o governo municipal de Xangai implementou ativamente políticas e medidas como os “50 artigos sobre indústrias culturais e criativas” e os “20 artigos sobre e-sports”, proporcionando um ecossistema favorável para o desenvolvimento de empresas de e-sports. Isso não só atraiu muitas empresas famosas de jogos e esportes eletrônicos nacionais e estrangeiras para Xangai, mas também apoiou o rápido crescimento das empresas de jogos locais.

Para apoiar o desenvolvimento das atividades de e-sports e fortalecer a infraestrutura, Xangai agora está promovendo gradualmente a construção de locais profissionais de e-sports, o que também permitirá que Xangai seja sede de mais eventos importantes de e-sports. Ao mesmo tempo, esses locais também realizam treinamento em esportes eletrônicos, disseminação cultural, operação comercial e outros negócios entre os torneios, tornando-se um novo local para a vida recreativa do público.

Os governos de Xangai e dos distritos também apoiam a introdução de marcas nacionais e internacionais de e-sports de primeira classe; as finais globais do League of Legends S10, as finais do Intel World Open e outros eventos de e-sports de classe mundial foram realizados em Xangai.

O Relatório de Avaliação de Capital Global de e-sports inclui uma análise dos indicadores de obstáculos ao desenvolvimento de e-sports em cada cidade, apontando as principais deficiências que limitam o desenvolvimento de e-sports em cada cidade.

Já em 2003, a Administração Geral de Esportes do Estado aprovou formalmente e listou os e-sports como a 99ª competição esportiva oficial (posteriormente reaprovada para a 78ª). O Comitê Olímpico Internacional (COI) também anunciou a criação de uma nova Comissão de e-sports em 6 de setembro deste ano, o que terá um impacto positivo na futura promoção e desenvolvimento dos e-sports em todo o mundo.