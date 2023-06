Xangai impulsiona Metaverso, tecnologia imersiva e Web 3.0

Xangai tem buscado a liderança nos conhecimentos relacionados ao Metaverso, e está determinada a superar as barreiras técnicas e se tornar um pólo de excelência. Com base em um documento divulgado pelo governo municipal, a cidade concentra seus esforços em duas áreas principais: tecnologias imersivas e Web 3.0.

Segundo a Comissão de Ciência e Tecnologia do governo municipal de Xangai, o desenvolvimento de modelos de inteligência artificial generativos é uma das prioridades da cidade. O objetivo é reduzir o custo de construção de cenários virtuais e aumentar a flexibilidade na criação de conteúdo para o Metaverso. Além disso, estão sendo realizados avanços significativos na pesquisa e desenvolvimento de motores tridimensionais e dispositivos terminais.

No campo da Web 3.0, Xangai está empenhada em promover a pesquisa de sistemas operacionais que impulsionem a nova era da internet. O objetivo é construir sistemas de blockchain com alto desempenho, escalabilidade, segurança e controlabilidade. Essa iniciativa visa fornecer uma plataforma neutra e confiável para o processamento de informações nos aplicativos do Metaverso.

Superar barreiras técnicas

Para impulsionar o crescimento e superar as barreiras técnicas, Xangai aumentará o fornecimento de produtos de tecnologia financeira. Além disso, a cidade orientará os fluxos de investimentos de longo prazo em empresas científicas e tecnológicas de alto potencial no setor do Metaverso. A intenção é promover a listagem de empresas inovadoras no Star Market da Bolsa de Valores de Xangai.

Com o objetivo de cultivar talentos especialistas em Metaverso, Xangai intensificará seus esforços, apoiando a criação de subdisciplinas ou interdisciplinas em instituições de ensino superior qualificadas. O modelo de colaboração entre empresas e instituições educacionais será aprimorado, permitindo que talentos sejam incubados conjuntamente.

Xangai projeta um futuro próspero para o setor do Metaverso. De acordo com o plano de ação da indústria divulgado pela cidade em julho do ano passado, até 2025, espera-se que a indústria de serviços de software e informações alcance um valor de 1,5 trilhão de yuans (209,4 bilhões de US$), enquanto o setor de manufatura de eletrônicos e informações atinja 550 bilhões de yuans (76,8 bilhões de US$). O setor local do Metaverso, por sua vez, é estimado em 350 bilhões de yuans.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Yicai Global