Xangai firma acordos de investimento de US$ 9,8 bilhões em 26 projetos de alta tecnologia

A cidade de Xangai, na China, firmou acordos para 26 grandes projetos de investimento no valor total de 67,4 bilhões de iuanes (US$ 9,8 bilhões) nesta terça-feira, 4. Dentre as áreas contempladas pelos projetos estão biomedicina, economia digital e alta tecnologia.

Durante a conferência de promoção de investimentos, algumas empresas como a Haleon, que pertence ao gigante farmacêutico britânico GSK, informaram que planejam investir bilhões na cidade.

Onde estará o investimento

A empresa de saúde do consumidor Haleon, por exemplo, pretende investir 1 bilhão de iuanes (US$ 145,43 milhões) na construção de uma grande base de fabricação de produtos de saúde na Área Especial de Lingang, zona de livre comércio da cidade.

Já a desenvolvedora de software industrial NewDimension Systems, com sede em Hangzhou, planeja estabelecer sua sede de design auxiliado por computador tridimensional no distrito de Minhang, com um investimento de 2,5 bilhões de iuanes.

A empresa de energia a hidrogênio Kohodo Hydrogen Energy, com sede em Shenzhen, investirá 5 bilhões de iuanes para construir um complexo industrial de energia a hidrogênio no distrito de Jiading. Por sua vez, a fabricante de material de bateria de íon-lítio Xfh Technology investirá 2,1 bilhões de iuanes na construção de um parque de inovação científica e industrial no distrito de Baoshan.

Durante a cerimônia de assinatura realizada hoje, o governo de Xangai anunciou uma série de medidas políticas para promover o investimento, como incentivos de até 100 milhões de iuanes (US$ 14,6 milhões) para grandes projetos de investimento, suporte de até 20 milhões de iuanes (US$ 2,9 milhões) para projetos de leasing financeiro de equipamentos, além de um subsídio de até 10 milhões de iuanes para compra e aluguel de imóveis para projetos de sede.

Empresas parceiras

Dez organizações, incluindo a desenvolvedora imobiliária americana Tishman Speyer e a consultoria McKinsey & Company, foram anunciadas como parceiras da terceira fase para ajudar a cidade a atrair investimentos globais na conferência.

Desde o lançamento do programa de Xangai para atrair parceiros de investimento global em 2021, a cidade promoveu a implementação de mais de 40 grandes projetos, com um investimento total superior a 50 bilhões de iaunes.

Segundo o governo, a cidade já assinou acordos em 353 grandes projetos com mais de 100 milhões de iuanes desde o início deste ano, em comparação com 1.375 no ano passado, com um investimento total de 225,4 bilhões de iuanes (US$ 32,8 bilhões), em comparação com 1,2 trilhão de iuanes (US$ 174,5 bilhões) durante todo o ano de 2022.

As medidas adotadas pelo governo de Xangai visam incentivar cada vez mais o investimento na cidade, sobretudo em áreas que têm grande potencial de crescimento, como a biomedicina e a economia digital.

Fonte: Shanghai.gov.cn