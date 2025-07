xAI busca investidores para aportar até US$ 12 bilhões em seu plano de expansão

A startup de inteligência artificial xAI, de Elon Musk, está buscando investidores para dar vazão a um plano de expansão avaliado em até US$ 12 bilhões, segundo noticiado pelo Wall Street Journal

A Valor Equity Partners, uma empresa de private equity fundada por Antonio Gracias, que tem laços estreitos com Musk, estaria em negociações com credores para levantar capital, de acordo com a reportagem.

O montante seria usado para a compra de um grande volume de chips avançados da Nvidia que seriam alugados para a xAI para um novo data center destinado a ajudar a treinar e alimentar seu chatbot Grok.

Desafio dos novos tempos

A implementação de sistemas avançados de IA é algo que exige muito capital, com investimentos em hardwares, computação intensiva e engenheiros qualificados. A aposta é ganhar vantagem em relação a rivais como OpenAI, Google e a chinesa DeepSeek.

Em uma publicação na rede social X, o antigo Twitter, Musk disse que a xAI está treinando o Grok em 230.000 unidades de processamento gráfico, incluindo os 30.000 chips de IA GB200 da Nvidia, em um supercluster, com inferência gerenciada pelos provedores de nuvem.

Outro supercluster, disse Musk, será lançado em breve com um lote inicial de 550.000 chips GB200 e GB300.