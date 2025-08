X fora do ar? Antigo Twitter passa por instabilidades nesta quinta-feira, 31

O X, antigo Twitter, passava por instabilidades nesta quinta-feira, 31.

Segundo dados do DownDetector, que monitora a queda de sites e aplicativos, a principal reclamação dos usuários era sobre a versão web da rede social, com 71% dos usuários enfrentando problemas no desktop, enquanto 23% tinham instabilidade no aplicativo. O principal erro relatado às 21h37, no horário de Brasília, era a falta de carregamento dos tuites.

Ainda de acordo com o site, a falha acontece somente no Brasil, com focos em São Paulo, Fortaleza, Recife e Curitiba.