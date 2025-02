X avalia rodada de investimento para chegar a valor de mercado de US$ 44 bilhões

X (antigo Twitter) está em discussões para realizar uma rodada de investimento com o intuito de elevar o valor de mercado da empresa para US$ 44 bilhões, o mesmo valor que o atual dono da plataforma, (antigo Twitter) está em discussões para realizar umacom o intuito de elevar o valor de mercado da empresa para, o mesmo valor que o atual dono da plataforma, Elon Musk , pagou na companhia, reportou a Bloomberg citando fontes familiarizadas com o assunto.

Os detalhes do financiamento ainda não foram finalizados e podem sofrer alterações. Se seguir adiante, essa será a primeira rodada de investimento da plataforma desde que passou para as mãos de Musk.

A chegada do bilionário à liderança da companhia resultou na saída de diversos anunciantes do X. Contudo, o cenário mudou com a proximidade entre Musk e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que agora parece estar reconquistando os clientes que debandaram, mas ainda não conseguiu se recuperar completamente.

A empresa de inteligência artificial de Musk, xAI, também tem buscado investimento bilionário para elevar seu valor de mercado para US$ 75 bilhões. Mas os termos do negócio ainda podem mudar.