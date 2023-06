Windows na nuvem: Microsoft planeja deixar sistema operacional acessível de qualquer dispositivo

Em uma apresentação interna sobre a situação atual dos negócios realizada em junho de 2022, a Microsoft delineou seu plano de levar o Windows integralmente para a nuvem.

Este movimento, que já tem sido observado no lado comercial com o Windows 365, tem como objetivo possibilitar o streaming de um sistema operacional Windows completo para qualquer dispositivo.

Essa estratégia foi revelada em meio ao ''FTC vs. Microsoft'', processo antitruste iniciado com a aquisição da Activision, e pelo qual a Microsoft precisou rever sua estratégia de jogos e sua relação com outras áreas dos negócios da Microsoft.

No que tange ao segmento "Modern Life" da companhia, a empresa vê a transição do "Windows 11 cada vez mais para a nuvem" como uma oportunidade de longo prazo, aproveitando o momento para oferecer serviços melhorados com IA e softwares de execução remota.

O Windows 365, serviço que transmite uma versão completa do Windows direcionado exclusivamente a clientes corporativos, é a base do projeto de transição.

Com ele, a bigtech planeja uma atualização futura que incluirá o "Windows 365 Boot", que permitirá aos dispositivos com Windows 11 fazer login diretamente em uma instância do Cloud PC durante a inicialização, em vez de utilizar a versão local do Windows.

Inteligência artificial também é estratégica

A gigante do software também recentemente anunciou o Windows Copilot, um assistente baseado em IA para o Windows 11, que pode resumir o conteúdo que o usuário está visualizando nos aplicativos, reescrevê-lo ou até mesmo explicá-lo.

Este é parte do amplo impulso de IA para o Windows. Paralelamente, a Microsoft também está colaborando com AMD e Intel para habilitar mais recursos do Windows em CPUs de última geração.

Essas estratégias estão alinhadas com a ampla ambição da Microsoft para o Windows, como detalhado em sua apresentação interna, que visa "permitir serviços aprimorados baseados em IA" no Windows.