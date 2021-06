Windows 11 de graça: Como saber se seu computador ou notebook é compatível

Seis anos após a chegada do Windows 10, anunciado como a última versão do Windows, a Microsoft anunciou nesta semana a nova geração do seu sistema operacional para PCs, o Windows 11. A atualização será gratuita para todos os aparelhos compatíveis. Mas será que seu PC pode receber o novo sistema? Para responder a essa pergunta, a Microsoft oferece um programa que permite verificar rapidamente se seu computador ou notebook é ou não compatível com o Windows 11.

Chamado Verificação de Integridade do PC, o programa é simples, leve e tem usabilidade bastante intuitiva: basta instalá-lo e clicar em "Verificar Agora" para descobrir se seu aparelho tem compatibilidade com o novo sistema da Microsoft.

Como requisitos mínimos, a Microsoft exige que os computadores tenham:

,Processador de 64 bits ou SoC com velocidade mínima de 1 gigahertz (GHz) com 2 ou mais núcleos

4 gigabytes de RAM

64 GB ou mais de espaço na memória de armazenamento

Tela de alta definição (720p) maior que 9 polegadas diagonalmente, 8 bits por canal de cor

Firmware UEFI compatível com Inicialização Segura

Placa gráfica: compatível com DirectX 12 ou posterior com driver WDDM 2.0

Trusted Platform Module (TPM) versão 2.0

A lista de requisitos específicos para os novos recursos do sistema Windows 11, como a compatibilidade com a internet 5G, é longa e está descrita, em detalhes, no site da Microsoft. A opção mais simples para quem não sabe, por sempre, qual é a versão do TPM do seu PC é instalar o programa de verificação de compatibilidade com o Windows 11. Vale notar que quem não puder instalar o novo sistema pode continuar com o Windows 10 no PC, uma vez que a Microsoft irá oferecer suporte para ele até 2025.

Quem quiser instalar já o Windows 11 precisará aderir, gratuitamente, ao programa de testes Insider. Há uma prazo de 10 dias para reverter a instalação e retornar ao Windows 10. Passado o prazo, será preciso instalar o sistema anterior novamente.