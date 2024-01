Wi-Fi 7: a internet mais rápida do mundo chegou; o que muda?

Em 2024, veremos o lançamento de novos produtos tecnológicos, como smartphones, laptops e roteadores, equipados com o wi-fi mais rápido do mundo. A nova versão da conexão foi apresenta na feira de tecnologia CES 2024, pela Wi-Fi Alliance, que trouxe para o evento o padrão que deve estampar as caixas de roteadores nos próximos anos: o Wi-Fi 7.

A próxima geração de internet sem fio promete, claro, ter velocidades superiores e maior eficiência em comparação ao Wi-Fi 6E. Mas além disso, o limite de largura de banda será dobrado, indo de 160 MHz a 320 MHz, o que implica downloads sem fio de mais de 2 GB por segundo.

Alguns roteadores Wi-Fi 7 já estão disponíveis no mercado, lançados por empresas como Netgear, TP-Link e Eero. Mas agora a Wi-Fi Alliance oferece a obtenção da certificação, fator crucial para garantir o desempenho adequado desses dispositivos.

Seguindo a antiga padronização de nomes, o Wi-Fi 7 é conhecido como IEEE 802.11be.

O que o Wi-fi 7 oferece?

Mais potencial de largura de banda: são 320 MHz para downloads mais rápidos;

Com a MLO (operação multilink), as conexões são distribuídas por duas ou três bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, oferecendo maior estabilidade;

A tecnologia vai suportar as frequências do Wi-Fi 6E e outras versões antigas.

Vale ressaltar que, para aproveitar a rapidez do Wi-Fi 7 definitivamente, será necessário ter os produtos (como smartphone, roteador, TV) que tenham suporte ao novo padrão.

As novas versões devem sair ao longo de 2024. A previsão é de mais de 233 milhões de dispositivos com a nova versão no ano que vem, crescendo para 2,1 bilhões até 2028.