O sonho de muita gente se realizou: agora, além de silenciar grupos para sempre e apagar mensagens indevidas, o usuário do WhatsApp também poderá enviar mensagens que desaparecem. A nova função vai permitir que, durante uma conversa, as pessoas enviem mensagens que serão automaticamente deletadas depois de sete dias (não, não igual a Samara, só a mensagem).

A opção poderá ser ativada e desativada em conversas individuais, e os administradores dos grupos que irão permitir — ou não — as mensagens que desaparecem.

As mensagens que desaparecem também apagarão fotos e vídeos após uma semana, e enquanto as mensagens vão sumir para as duas pessoas que participam de uma conversa, ainda vai ser possível tirar prints da tela ou copiar as mensagens antes de elas serem apagadas — então, não, o usuário não está imune às fofocas.

O usuário precisará ativar a opção de mensagens desaparecidas manualmente por contato ou grupo e deve afetar somente mensagens novas que foram enviadas após a ativação. A novidade deve ficar disponível para todos os usuários ainda neste mês.

“Começaremos com sete dias porque achamos que oferece um certo conforto de que as conversas não são permanentes, enquanto elas continuarão práticas para que você não se esqueça do que estava falando. A sua lista de compras ou o endereço de uma loja que você recebeu alguns dias atrás continuarão no aplicativo enquanto você precisar, e desaparecerão quando você não precisar mais”, afirmou um porta-voz do WhatsApp ao site The Verge.