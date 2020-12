WhatsApp terá novos fundos de tela para conversas e busca por figurinhas

O aplicativo de mensagens WhatsApp anunciou, nesta terça-feira (1), algumas otimizações em seus papéis de parede e figurinhas. As novidades estarão disponíveis para usuários já esta semana.

Figurinhas

As tão amadas figurinhas do WhatsApp agora poderão ser encontradas mais facilmente. O usuário poderá pesquisar por elas utilizando textos ou emojis, ou achá-las por categorias.

De acordo com a TechCrunch, a empresa pediu aos criadores de figurinhas que as etiquetassem com emojis ou textos, para facilitar a indexação e a busca.

Em colaboração com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o serviço de mensagens já disponibilizou um pacote de adesivos animados chamado “Together at Home“ (Juntos em Casa). O intuito é aumentar a conscientização sobre a pandemia do coronavírus.

“O pacote tem sido um dos mais populares do WhatsApp, e agora será ainda mais expressivo em sua versão animada“, disse o WhatsApp. Ele já está disponível em nove idiomas — árabe, francês, alemão, indonésio, italiano, português, russo, espanhol e turco.

Papéis de parede

O serviço do Facebook, utilizado por mais de 2 bilhões de pessoas, permitirá que os usuários definam papéis de parede personalizados para cada conversa, seja ela particular ou em grupo. O objetivo é facilitar a distinção entre as diferentes conversas.

De acordo com o WhatsApp, não há limite para quantos papéis de parede personalizados um usuário pode escolher. “Você nunca mais precisará se preocupar em enviar a mensagem errada no bate-papo errado”, disse a empresa em um comunicado.

O papel de parede padrão, que vem com diversas opções de cores sólidas, estará disponível em outras tonalidades. Além disso, usuários também podem definir fundos diferentes para os modos claro e escuro do celular.