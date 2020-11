WhatsApp se prepara para incluir 100 novos emojis ao aplicativo

O WhatsApp pode ganhar um novo pacote de emojis em breve. Anunciados ainda em junho, o conjunto com mais de 100 novas carinhas foi incorporado no WhatsApp Beta, a versão de testes do aplicativo, na última sexta-feira (13). A tendência é de que o pacote chegue ao aplicativo oficial nas próximas atualizações.

Ainda não há uma data precisa de quando os novos emojis vão chegar ao WhatsApp. Sabe-se que o pacote é focado em desenhos com retratam a diversidade étnica e social. As novas carinhas contam com homens vestindo véus de casamento e segurando bebês, por exemplo.

–

As novas figurinhas ainda incluem pessoas vestindo roupas natalinas, ninjas e uma mãozinha com o gesto de “capisce”. Há também novidades na seção de figurinhas de animais, com a inclusão de desenhos de uma foca e de um mamute.

O WhatsApp está incorporando diversas novidades ao aplicativo nos últimos meses. O serviço vai ganhar uma opção de mensagens que podem se autodestruir em até 7 dias. Um novo botão, que facilita as compras pela plataforma, também foi desenvolvido para o mensageiro. A novidade mais recente deve ser a entrada do app no mercado de pagamentos no Brasil.