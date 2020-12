WhatsApp remove mais de mil números por fake news durante eleições

O WhatsApp e o TSE anunciaram hoje os resultados da iniciativa conjunta para combater notícias falsas durante o período eleitoral. De acordo com as informações, o aplicativo de mensagens baniu 1.042 números de contas ativas, como forma de combate à disseminação de notícias falsas — o valor representa 29,5% do total de denúncias recebidas e provenientes de contas válidas. Segundo o WhatsApp, mais da metade dos números removidos (64%) foi identificada de forma automática pela plataforma, antes mesmo de ser reportada para a plataforma em conjunto com o TSE.

Com o fim do segundo turno na maior parte das regiões, o canal de denúncias contra fake news ficará disponível até o fim das eleições em Macapá — o que pode acontecer tanto no dia 6 quanto no dia 20 de dezembro. Além do canal de dúvidas, a iniciativa com o TSE incluiu um “tira-dúvidas” eleitoral e uma cartilha para a comunidade jurídica eleitoral, com cursos de capacitação para servidores dos Tribunais Regionais Eleitorais.

Além da iniciativa com o TSE, o sistema de integridade do WhatsApp baniu mais de 360 mil contas no Brasil por envio de spam entre setembro e novembro de 2020.

Num esforço amplo contra a disseminação de fake news, a companhia anunciou em agosto uma nova funcionalidade na plataforma, que permitia identificar notícias falsas de forma ágil, por meio de um botão no app. Além disso, já limitou mais de uma vez a quantidade de vezes que uma mensagem pode ser encaminhada dentro do aplicativo e integra o programa de enfrentamento à desinformação desde outubro do ano passado.