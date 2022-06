WhatsApp pode receber um editor de mensagens enviadas, diz site

Muito em breve, o WhatsApp pode receber o aguardado recurso de editar mensagens enviadas. Assim, será possível consertar eventuais erros de digitação ou editar mensagens enviadas por engano.

Evitando aquele aviso de que o usuário apagou o texto há pouco.

As informações são do site WABetaInfo, que destaca ainda não estar claro se haverá ou não um histórico de edição para verificar as versões anteriores das mensagens editadas — algo que facilitaria a disseminação de mensagens falsas, por exemplo.

Além disso, também não há informações sobre o tempo que o usuário terá para consertar o erro em sua mensagem. Ou mesmo se essa mudança só poderá acontecer poucos minutos após o envio.

A atualização ainda não possui data para lançamento.

