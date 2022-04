WhatsApp permite fazer chamadas em grupos de até 32 pessoas; aprenda como

O WhatsApp está avançando na estratégia de se tornar um comunicador universal e para isso liberou uma atualização que aumenta o limite para chamadas de voz no aplicativo.

Agora, grupos de ate 32 pessoas podem entrar em uma chamada de voz ao mesmo tempo, tornando o app mais parecido com serviços como Teams, Zoom e Meet.

A novidade chega junto de uma repaginada no visual das chamadas para facilitar a conversa entre várias pessoas. O recurso está disponível a partir da versão 22.8.80 do iOS (para iPhone) e 2.22.8.79 no Android.

Confira o passo a passo para iniciar uma chamada com até 32 pessoas no WhatsApp:

Clique no botão "Chamadas" no canto inferior do aplicativo;

No topo da tela, selecione o ícone do telefone, com um sinal de "+" (mais) ao lado;

Escolha a opção "Nova chamada em grupo" e adicione os contatos;

Selecione o ícone do telefone para iniciar a chamada.

Outras atualizações

Em breve, os usuários da rede poderão reagir a uma conversa só com emojis, como já é possível fazer no Facebook, compartilhar arquivos de até 2GB e os administradores de grupos vão poder apagar mensagens de conversas.

Esses novos recursos preparam a plataforma para o WhatsApp Comunidades, ferramenta que vai permitir agregar vários grupos em um espaço compartilhado. Hoje os grupos de conversa são restritos a 256 usuários.

A nova ferramenta já está em fase de testes para alguns usuários e deve começar a funcionar em todo o mundo ainda em 2022, mas, no Brasil, só depois das eleições.