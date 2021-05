WhatsApp mantém bloqueios a quem não aceitar os novos termos de uso

O WhatsApp anunciou recentemente que iria recuar nos bloqueios planejados para os usuários que não aceitassem os novos termos do mensageiro. No entanto, o recuo é quase mínimo, já que a companhia segue firme na ideia de, goste ou não, as diretrizes atualizadas serão para todos. E quem não aceitá-las terá o app praticamente inutilizado.

Segundo informa o WhatsApp no site oficial, na decisão mais ponderada, nenhum usuário terá sua conta excluída ou limitada caso não aceite as novas políticas. Anteriormente, aqueles que não aceitassem as novas regras da plataforma “não teriam funcionalidade total”.

Mesmo assim, “depois de um período de várias semanas, o lembrete (para aceitar os novos termos) que as pessoas recebem acabará se tornando persistente”, afirma a empresa, acrescentando que, dado o fim das insistências, o app será inutilizado de maneira bastante significativa. Por algumas semanas, eles não poderão acessar conversas, mas ainda serão capazes de atender chamadas de áudio e vídeo. Após esse período de carência, não vai funcionar até que os termos sejam aceitos.

Para recordar, em janeiro, o WhatsApp comunicou que autorizaria o compartilhamento e cruzamento de dados pessoais dos usuários com empresas do Facebook, do qual o WhatsApp também faz parte.

Portanto, o serviço está dizendo que ou os novos termos são aceitos, ou não se usa o app.