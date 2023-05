WhatsApp lança recurso para proteger conversas íntimas com senha ou biometria; saiba como usar

O WhatsApp lançou nesta segunda-feira, 15, um recurso para que os usuários possam proteger com senha ou biometria conversas específicas no aplicativo de mensagem.

A nova ferramenta permite que uma conversa na tela inicial do mensageiro seja ocultada. O chat será "transferido" para uma pasta chamada "Conversas protegidas".

As conversas nessa pasta somente serão acessadas por meio de senha ou biometria, com impressão digital ou facial, já cadastradas no celular. As notificações dessa conversa também serão escondidas automaticamente.

Segundo o WhatsApp, a função é ótima para quem que precisa compartilhar o celular com alguém e não querem que determinadas conversas sejam acessadas. "Essa funcionalidade é ótima para pessoas que precisam compartilhar seus telefones de vez em quando com um familiar ou para aqueles momentos em que outra pessoa está segurando seu telefone no momento exato em que chega uma mensagem especial", disse a empresa.

Nos próximos meses, o aplicativo ganhará mais recursos de segurança de conversas, como a criação de senha personalizada para chats específicos.

Como colocar senha nas conversas do WhatsApp

Segundo WhatsApp, a novidade começou a ser disponibilizada hoje e estará disponível para todos os usuários nas próximas semanas. Veja como utilizar.