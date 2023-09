WhatsApp lança recurso 'Canais' com número ilimitado de participantes; saiba como usar

O WhatsApp apresentou nesta quarta-feira, 13, a sua mais nova ferramenta, denominada Canais.

Segundo o app, a funcionalidade tem como meta permitir que os usuários recebam informações atualizadas de diversos setores, incluindo organizações, esportes e influenciadores, sem sacrificar a privacidade.

A dinâmica dos Canais do WhatsApp se assemelha com uma função já existente no Instagram.

Nesse caso, o detentor do perfil se comunica com os membros por intermédio de mensagens, proporcionando atualizações e conteúdos de forma reservada aos seguidores.

As interações ficam isoladas das demais conversas no aplicativo e a lista de quem cada usuário opta por seguir é mantida em sigilo, não sendo acessível aos demais membros do Canal.

De acordo com o WhatsApp, os Canais serão automaticamente filtrados com base no país de origem da conta dos usuários.

Além disso, será possível explorar novos canais de acordo com critérios como atividade e número de seguidores.

O ambiente do Canal permite que os membros reajam às mensagens utilizando emojis e também visualizem o total de reações geradas, sem, no entanto, revelar as reações individuais.

A empresa informou ainda que as Atualizações dos Canais poderão ser editadas pelos administradores por um período de até 30 dias.

Passado esse tempo, as informações serão removidas automaticamente dos servidores da Meta. Ao compartilhar uma Atualização em outra conversa ou grupo, o usuário terá a opção de incluir um link direcionando para o Canal original.

O recurso está sendo lançado inicialmente em dez países, com a expectativa de ampliar o alcance para todos os usuários em um futuro próximo. Mark Zuckerberg, CEO da Meta, já inaugurou seu próprio Canal, onde pretende divulgar informações relativas à empresa e seus novos produtos.

Como acessar os canais do WhatsApp