WhatsApp fora do ar? App de mensagens apresenta instabilidade nesta quarta-feira

O WhatsApp apresenta instabilidade nesta quarta-feira, 03. Também da Meta, o Facebook e o Instagram também aparentam ter lentidão ao carregar, segundo relatos de usuários, mas em menor escala.

Usuários relatam problemas para enviar mensagens no aplicativo e pela página do WhatsApp Web, segundo o site de monitoramento DownDetector, que registrou mais de 110.000 notificações em meia hora.

Muitos relatam que o WhatsApp Web chegou a ficar totalmente fora do ar, mas, às 15h35 pelo horário de Brasília, aparenta estar voltando ao normal.

Uma parcela menor de notificações foi reportada na página do Instagram, cerca de 4.000 no mesmo período de tempo, e do Facebook, por volta de 900 reclamações.

No momento, o termo "WhatsApp" está nos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. São mais de 200 mil publicações.

A conta oficial do WhatsApp no X confirmou a instabilidade. "Sabemos que algumas pessoas estão enfrentando problemas no momento. Estamos trabalhando para que tudo volte a 100% para todos o mais rápido possível", escreveu a empresa.

— WhatsApp (@WhatsApp) April 3, 2024