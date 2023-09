WhatsApp Flows: nova função amplia opções de conversa com as empresas

Mumbai (Índia) O WhatsApp lançou nesta quarta (20) uma nova funcão voltada às empresas, para ajudá-las a incluir mais funções nas conversas de negócios com os clientes.

Chamada de WhatsApp Flows, a funcionalidade permitirá aos negócios criar funções mais facilmente no WhatsApp Business, como fazer um pedido de comida ou marcar uma consulta, sem precisar concluir a operação em outro canal, como o site da empresa. O novo modelo também tornará a interação mais fluída, evitando modelos com listas de comandos, como "digite 1 para ver o cardápio".

Assim, por exemplo, ao conversar com uma companhia aérea, um cliente pode pesquisar preços de passagem e até marcar seu assento em um voo, sem sair do WhatsApp.

O Flows funcionará no modelo de API: desenvolvedores poderão usar modelos pré-programados para conectar seus bancos de dados ao WhatsApp.

"Estamos dando aos negócios o poder para construir fluxos customizados. Então, dependendo das necessidades deles, damos estes blocos para construir e eles podem colocá-los juntos", disse Nikila Srinivasan, vice-presidente de Business Messaging na Meta, à EXAME.

A novidade foi anunciada em um evento em Mumbai, na Índia. O país, assim como o Brasil, é um dos principais mercados globais do WhatsApp.

"Temos um grande exemplo na Índia chamado Red Bus, que te ajuda a comprar um bilhete de ônibus. Você pode construir esse fluxo e ter tudo feito direto em um chat do WhatsApp", exemplifica.

Ao menos duas empresas brasileiras participaram da fase de criação do Flows. O Consórcio Magalu adotou uma ferramenta para agendar conversas com consultores, que podem ser feitas por ligação ou videochamada no próprio WhatsApp. Já o Banco Pan usou a nova função para melhorar o atendimento a clientes que buscam crédito.

Negócios verificados

Além do Flows, foi anunciado que as empresas poderão, em breve, ter selos de verificação pra negócios no Instagram, Facebook e WhatsApp.

A verificação será fornecida mediante uma assinatura, que dará direito também a suporte extra e proteção contra falsficação de contas.

WhatsApp Business atende 200 milhões de empresas

A Meta tem investido forte na expansão do uso do WhatsApp e de conversas por chat por empresas. O objetivo é que elas possam fazer cada vez mais tarefas por meio de conversa, sem precisar acessar sites ou darem vários cliques até achar o que querem.

O uso de mensagens entre clientes e negócios é uma das principais apostas para o futuro da Meta, dona também plataformas como Facebook e Instagram. "Mensagens de negócios são peça-chave na nossa estratégia de monetização. O número de negócios usando nossos produtos de mensagens pagas tem dobrado anos após ano", disse Mark Zuckerberg, CEO da Meta, em conversa com investidores.

"A plataforma WhatsApp Business é usada atualmente por 200 milhões de negócios, que são em sua maioria pequenas empresas", aponta a vice-presidente Srinivasan. Ela ressalta que o uso das funções básicas do WhatsApp Business seguirá gratuito e que a ideia é cobrar das empresas pelo uso de funções extras, como anúncios click-to-messaging, em que uma publicação paga dá acesso direto a uma conversa com a empresa anunciante.

Outra fonte de receitas é a cobrança por atendimento, chamado de mensagens pagas. Por padrão, cada conta de WhatsApp Business tem direito a 1.000 conversas gratuitas com clientes por mês. Acima disso, há taxas, que variam por tipo de interação. No Brasil, elas partem de 0,03 centavos de dólar por conversa.

O repórter viajou a convite da Meta.