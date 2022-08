WhatsApp ensaia se tornar ‘superapp’ com função de compras de mercado na Índia

Usuários do WhatsApp na Índia já podem fazer suas compras de mercado direto do aplicativo de mensagens. A novidade, anunciada pela Meta nesta segunda-feira, 29, é fruto de uma parceria com a JioMart, uma gigante varejista da Ásia.

Para usar o recurso, basta que o comprador mande um “oi” para o número do mercado e assim ter acesso a uma lista de produtos disponíveis. Depois, é só selecionar e finalizar a compra direto no WhatsApp.

Segundo divulgou a Meta, funções para comércios e empresas como essa de compras devem ser geradoras de uma parte significativas dos ganhos do WhatsApp no futuro. Então, é possível que a função seja levada para outros países muito em breve.

Ao avaliar a estratégia, é possível dizer que a Meta está caminhando para que o WhatsApp seja um superaplicativo no estilo WeChat, que aglomera de banco à exames médicos. O serviço, por sinal, é o mais bem-sucedido nesse segmento, mas é hegemônico somente na China.

Alias, na China os superaplicativos se estabeleceram porque no advento dos apps, no início da década de 2010, os consumidores daquele país possuíam smartphones com pouca potência e que não eram propícios ao gerenciamento muitos aplicativos separados.

O cenário era diferente nos EUA, onde marcas premium como iPhone e Samsung Galaxy dominavam uma fatia acima de 50% do mercado.

No Brasil, o movimento dos superapps está acontecendo há um tempo, mas ainda sem nenhum player que consolide a função de aglomerar tudo em um. Rappi, iFood, Mercado Pago e PicPay são alguns dos exemplos de empresas que competem nessa área.

Para se ter uma ideia, uma pesquisa do instituto Qualibest, realizada em setembro de 2020, mostrava que 92% dos internautas já haviam encomendado ou contratado algum tipo de serviço ou produto por intermédio de aplicativos ou sites, utilizando um smartphone. Sinal de que há interesse por parte dos consumidores.

O que são superapps?

Os superaplicativos contam com miniprogramas — aplicativos leves que são executados dentro de outro aplicativo.

Eles não precisam ser baixados ou atualizados por meio de lojas de aplicativos, e assim possibilitam que um aplicativo execute o serviço de muitos outros aplicativos.

Há uma série de benefícios para incluir um miniprograma em um app aglomerador. Entre eles: