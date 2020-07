WhatsApp agora deixa você falar com empresas sem salvar número no celular

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou nesta quinta-feira duas novas ferramentas. Agora será possível conversar com empresas via QR Code sem que seja necessário salvar o número destas em sua rede de contatos. O lançamento está disponível para negócios que utilizam o WhatsApp Business.

Além de não precisar mais acrescentar à agenda do celular contatos não recorrentes, o QR Code possibilita também o acesso ao catálogo de produtos da empresa em questão. Para isso, basta escanear o código no smartphone e iniciar uma conversa após receber uma mensagem predefinida.

A função visa facilitar a comunicação para ambos os lados que utilizam o aplicativo, ainda mais em tempos de pandemia, em que as compras presenciais foram drasticamente reduzidas, exceto as consideradas essenciais. Tanto pequenas como grandes empresas, a exemplo da americana Zendesk – que oferece uma plataforma para o serviço de atendimento ao cliente hospedada na nuvem – utilizam o meio para seus negócios. Com este compartilhamento do “cardápio” de produtos e serviços via WhatsApp, aumentam também as chances de os usuários descobrirem cada vez mais novas oportunidades de fazer negócio com um simples deslizar de tela.

E como todo negócio quase sempre tem um bom concorrente, quem disputa com a novidade disponibilizada hoje pelo Whats App é nada menos do que a Apple. Com um aplicativo voltado a pequenas e médias empresas, o Apple Business Chat foi criado para atender justamente a essa demanda. A empresa, que pertence ao Facebook, também trabalha em uma versão para grandes corporações, chamada Enterprise.

Agora é aproveitar este mundo de oportunidades literalmente na palma das mãos.