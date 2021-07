Vivo passa a vender Word, Excel e PowerPoint na conta do celular

Vivo e Microsoft se uniram para facilitar a assinatura do pacote de produtividade Microsoft365, que inclui as versões mais novas de programas como Word, Excel e PowerPoint. O pacote chamado Family inclui acesso em até cinco dispositivos diferentes, traz 1 terabyte (1.024 gigabytes) de espaço na nuvem do OneDrive por pessoa e tem preço de 45 reais ao mês.

A suíte de produtividade digital também conta com um aplicativo de segurança parental chamado Microsoft Family Safety, que oferece relatórios de uso e permite limitar o tempo de tela em um dispositivo. É possível ainda criar filtros de pesquisa na internet e saber a localização dos filhos por meio do aplicativo.

“Essa iniciativa se conecta com a nossa missão de empoderar cada pessoa e cada organização no planeta a alcançar mais, e ajudar os nossos clientes nesse novo momento de trabalho e educação híbridos, e na vida pessoal mais digital”, diz, em nota exclusiva para a Exame, Adriano Galvão, vice-presidente de negócios para o segmento de consumo na Microsoft no Brasil.

A assinatura por meio da conta de celular do cliente da operadora Vivo é uma forma de a Microsoft expandir não só seus canais de vendas, como também opções de pagamento. Quem assina o plano por meio da Vivo não precisa pagar com cartão de crédito, uma vez que a cobrança é feita diretamente na conta de telefonia.

“Nossa atuação como hub de serviços digitais passa pela construção de um ecossistema de parceiros relevantes em suas áreas de atuação, de modo que possamos oferecer benefícios que gerem valor para nossos clientes”, diz, também em nota, Marcio Fabbris, vice-presidente B2C da Vivo.

Vale notar que a assinatura mensal do Microsoft365 por meio do site da própria empresa também sai por 45 reais no pacote Family, mediante transações via cartão de crédito.