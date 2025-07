Vivo adquire controle total da FiBrasil por R$ 850 milhões e reforça aposta em fibra óptica

A Vivo adquiriu a totalidade das ações da FiBrasil detidas pelo fundo canadense Caisse de dépot et placement du Québec (CDPQ), que representavam 50% do capital da empresa, por R$ 850 milhões. Com isso, a operadora brasileira passar a deter 75,01% da provedora de rede neutra, consolidando sua aposta na infraestrutura de fibra óptica.

Como os outros 24,99% são detidos pela espanhola Telefónica, controladora da Vivo, isso faz com que, mesmo que indiretamente, a empresa passe a controlar 100% do capital da FiBrasil. O pagamento será feito em parcela única no fechamento da operação, com ajuste monetário entre a assinatura e a conclusão.

A Vivo não detalhe o impacto no endividamento, mas informou que a aquisição será paga com recursos próprios.

Mesmo com o acerto, a operação ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e, se necessário, da ratificação pela assembleia geral de acionistas.

Expansão da rede de fibra óptica

Em 2024, a FiBrasil alcançou 4,6 milhões de domicílios em 151 cidades de 22 estados. Por isso, com a aquisição, a Vivo amplia suas possibilidades de expansão no mercado de fibra óptica. Atualmente, a empresa cobre cerca de 30 milhões de domicílios em 444 cidades e tem 7,2 milhões de clientes conectados.

Por meio de um comunicado, a Vivo afirmou que a integração da FiBrasil, criada como uma rede neutra, está alinhada à sua estratégia de crescimento, oferecendo uma combinação de serviços fixos e móveis.