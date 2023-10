Visão de Elon Musk sobre liberdade no X fica sob pressão com desinformação na guerra Israel-Hamas

A recente onda de desinformação relacionada ao conflito entre Israel e Palestina na plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter, está levando a um aumento da atenção por parte dos reguladores europeus e preocupações de anunciantes globais.

Com o aumento de vídeos, fotos e texto falsos ou de outros conflitos, pesquisadores e especialistas se tornaram os encarregados de combater informações falsas ou enganosas que circulam na plataforma. A missão é conseguir notificar os posts enganosos com a ferramenta "notas da comunidade", que desmantelam fake news.

Na terça-feira, 10, uma carta endereçada a Elon Musk, dono da plataforma, pelo comissário da UE, Thierry Breton, sinalizou que a Comissão Europeia identificou indícios de que o X estava sendo usado para disseminar conteúdo ilegal e desinformação após ataques de Hamas contra Israel.

Citando a Lei de Serviços Digitais da UE, Breton destacou a necessidade de medidas efetivas para combater a desinformação na plataforma.

Musk respondeu através do X, reforçando a transparência da plataforma e solicitando especificações sobre as supostas violações. Breton rebateu enfatizando a responsabilidade de Musk em moderar o conteúdo falso e a glorificação da violência.

Efeito Musk

Após adquirir a plataforma no ano anterior, Musk implementou mudanças significativas, incluindo a redução de recursos de moderação. Especialistas apontam que essas alterações, juntamente com algumas mudanças no produto, possibilitaram a disseminação em larga escala de desinformação no X.

Um dos pontos de discussão é a decisão de Musk de tornar os selos de verificação (conhecidos como "blue check marks") acessíveis a qualquer usuário que pague uma assinatura mensal. Isso, segundo Emerson Brooking, especialista em pesquisa digital, tem facilitado a propagação de conteúdo falso por fontes aparentemente confiáveis.

Adicionalmente, a introdução de um programa de monetização para usuários de alto engajamento na plataforma tem incentivado a postagem de conteúdo sensacionalista para maximizar as impressões.

Arieh Kovler, analista político baseado em Jerusalém, mencionou que muita desinformação é primeiramente gerada em canais do aplicativo Telegram antes de ser compartilhada em outras redes. O contexto muitas vezes é perdido devido a barreiras linguísticas, levando ao compartilhamento de informações falsas.

A postura de Musk na plataforma também tem sido motivo de críticas. Kayla Gogarty, diretora de pesquisa na Media Matters, destacou a responsabilidade de Musk em definir o tom das discussões na plataforma.

Em contrapartida, a plataforma X informou que tomou medidas em relação a milhares de postagens por compartilharem conteúdo gráfico, discurso violento e conduta odiosa. Linda Yaccarino, CEO da X, em comunicado interno, mencionou a reestruturação de recursos e equipes para lidar com a situação.

A crise atual, ainda que estabeleça a visão do novo dono da plataforma, pode não ser tão atrativa para os negócios. Com mais desinformação, Musk pode perder o interesse de marcas e anunciantes.

