Videochamada sem vídeo ajuda a salvar o planeta

Você não gosta de ligar a sua câmera durante uma vídeochamada durante home office forçado pela pandemia? Agora, você tem um ótimo argumento: manter a câmera desligada ajuda a salvar o planeta.

Uma nova pesquisa publicada no periódico Resources, Conversation & Recycling, voltado à sustentabilidade, traz conclusões sobre o impacto do uso ou não do vídeo durante uma ligação via internet.

Segundo o estudo, conduzido por pesquisadores das universidades Yale, Purdue e MIT, quem não liga o vídeo em uma videochamada reduz a pegada de carbono em 96%.

“O recém-desenvolvido estilo de vida digital tem grandes benefícios ambientais, incluindo a redução das emissões de dióxido de carbono relacionadas com viagens de ida e volta ao trabalho. No entanto, o aumento do uso da Internet tem alguns impactos ambientais ocultos que devem ser descobertos para que a transição para uma economia verde e de baixo carbono seja bem-sucedida”, afirmam os pesquisadores no estudo.

No estudo, os pesquisadores sugerem uma hipótese: se 1 milhão de usuários de aplicativos de videoconferência desligassem as câmeras durante conversas online, as emissões mensais de dióxido de carbono cairiam 9.023 toneladas.

Na vida pessoal, a pesquisa indica também que você pode ajudar a salvar o meio ambiente reproduzindo vídeos via streaming em resolução padrão em vez da resolução HD. Ao fazer isso, a redução de emissão de poluentes é de 86%.

O estudo aponta a transmissão de vídeos em aplicativos como a Netflix como o principal impacto ao meio ambiente. Por isso, também analisaram esse cenário considerando uma hipótese. Se 70 milhões de usuários desses aplicativos reduzissem a qualidade da transmissão de HD para SD (480p), a redução mensal de emissões de dióxido de carbono seria de 2,5 milhões de toneladas.

Ou seja, reproduzir seus vídeos online em alta resolução pode até ser bom no quesito qualidade de imagem, mas, a cada episódio da sua série favorita, você contribui indiretamente para mais emissões de poluentes na atmosfera.

