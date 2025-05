Veja o passo a passo para baixar vídeos e fotos no TikTok

Se você está buscando como baixar vídeos do TikTok com marca d’água diretamente no seu celular, este guia explica o processo completo e atualizado.

O recurso está disponível para usuários de Android e iOS e não exige o uso de aplicativos externos.

Como salvar vídeo do TikTok no celular

Veja o passo a passo para fazer o download de vídeos do TikTok de forma oficial:

Abra o aplicativo TikTok no seu celular

Localize o vídeo que deseja baixar

Pressione e segure o dedo sobre a tela por alguns segundos

Toque em “Salvar vídeo” no menu que aparecer

O vídeo será baixado automaticamente para a galeria do dispositivo

Outra forma de salvar vídeos:

Toque no ícone de compartilhamento (seta para a direita)

Selecione a opção “Salvar vídeo”

O conteúdo será salvo com a marca d’água, que inclui o nome de usuário do criador e o logotipo do TikTok.

O que fazer se a opção de salvar não aparecer

Se você não encontrar a opção “Salvar vídeo”, significa que o criador desativou os downloads para aquela publicação. Nesse caso, não é possível baixar o vídeo pelo aplicativo.

O TikTok permite que cada usuário configure se quer permitir ou não o salvamento de seus conteúdos. Não há como contornar essa restrição usando apenas o app oficial.

Como salvar fotos do TikTok

Além de vídeos, o TikTok permite o download de fotos, inclusive nos posts em formato de carrossel. Veja como salvar:

Acesse a publicação com imagens

Toque no botão de compartilhar

Escolha a opção “Salvar foto”

Marque manualmente as imagens desejadas ou selecione “Selecionar tudo”

As fotos também são salvas com a marca d’água do TikTok, assim como nos vídeos.

O que é a marca d’água do TikTok

A marca d’água do TikTok é um recurso automático que identifica o criador original de um conteúdo. Ela aparece nos vídeos e fotos salvos pelo aplicativo, incluindo o nome de usuário e o logotipo da plataforma. A função ajuda a evitar a repostagem sem créditos e protege os direitos autorais dos criadores.