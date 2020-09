Usuários acusam o Twitter de racismo ao priorizar fotos de pessoas brancas

Um experimento no Twitter com fotos de pessoas brancas e negras tem chamado a atenção de usuários da rede social neste fim de semana.

No sábado (19), um usuário publicou duas montagens diferentes, ambas com fotografias do senador americano Mitch McConnell e do ex-presidente Barack Obama.

Na primeira montagem, a foto do senador branco está em cima, e a de Obama, embaixo. Na segunda montagem, a posição das imagens foi invertida.

Para surpresa dos usuários, no entanto, o algoritmo do Twitter priorizou nas duas ocasiões a foto do senador Mitch McConnell (que tem a pele branca) e exibiu a imagem dele como destaque na visualização padrão do tuíte.

Trying a horrible experiment… Which will the Twitter algorithm pick: Mitch McConnell or Barack Obama? pic.twitter.com/bR1GRyCkia — Tony “Abolish (Pol)ICE” Arcieri 🦀 (@bascule) September 19, 2020

Em outras montagens feitas pelo usuário, o sistema também continuou priorizando a foto do senador branco, o que gerou indignação na rede social e acusações de racismo do algoritmo do Twitter.

Após a publicação, um usuário brasileiro fez experimentos parecidos e o resultado foi o mesmo. A fotografia de pessoas brancas continuou sendo priorizada.

O Twitter não havia se manifestado publicamente sobre o assunto até a publicação da reportagem. Mas o chefe de design da empresa, Dantley Davis, respondeu as mensagens na rede social admitindo a culpa pela interpretação do algoritmo do Twitter.

“É 100% nossa culpa. Ninguém deve dizer o contrário. Agora o próximo passo é corrigir”, disse ele.

Ele também afirmou que o sistema de reconhecimento facial não é utilizado nesses casos e que a empresa está trabalhando para corrigir o erro.