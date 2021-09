União Europeia quer impor carregador universal para smartphones

A União Europeia pretende impor um padrão para portas de carregamento de bateria de dispositivos móveis como celulares e tablets, segundo uma proposta apresentada pela Comissão Europeia nesta quinta-feira.

A proposta está sendo elaborada há mais de 10 anos e o órgão executivo da UE cita benefícios ambientais e economia de 250 milhões de euros por ano para os usuários.

Sob a proposta, o conector USB-C vai se tornar porta padrão para todos os smartphones, tablets, câmeras, fones de ouvido, alto-falantes portáveis e consoles portáteis de videogames. Os carregadores poderão ser vendidos separadamente dos dispositivos.

A Comissão disse que não agiu para atingir a Apple e que apenas está fazendo isso porque as empresas não concordaram com um padrão comum apesar de uma década de discussões.

A Apple reclamou da proposta. "Continuamos preocupados que a estrita regulação exigindo apenas um tipo de conector prejudica a inovação em vez de encorajá-la, o que, por sua vez, prejudicará consumidores na Europa e ao redor do mundo", afirmou a empresa que decidiu recentemente remover carregadores de seus aparelhos.

A empresa também se queixou do prazo de transição de 24 meses para as empresas cumprirem a legislação assim que ela seja adotada.

O comissário para assuntos de indústria da Comissão Europeia, Thierry Breton, citou a variedade atual de diferentes tipos de cabos para carregamento de dispositivos. "Meu trabalho é acabar com este mar de cobras sempre que possível", brincou ele durante entrevista a jornalistas.

Breton também minimizou as queixas da Apple. "Conheço estas empresas há anos. Toda a vez que avançamos com uma proposta elas começam a dizer 'ah! vai ser contra a inovação'. Não, isso não é contra a inovação, não é contra ninguém. Como tudo o que a Comissão faz, isto é pelos consumidores", afirmou ele.

Metade dos carregadores vendidos com celulares em 2018 eram compatíveis com portas USB micro-B, 29% com USB-C e 21% com o conector Lightning, da Apple, segundo dados da Comissão.

A proposta precisa ser aprovada pelos países membros e parlamentares da UE.