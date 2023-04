Um olhar para além do hype do ChatGPT

Não se fala em outra coisa. A tecnologia de inteligência artificial ChatGPT, lançada recentemente pelo laboratório OpenAI, tornou-se assunto nas rodas de conversa dos mais diversos grupos e, mais do que isso, já vem causando um grande impacto em diversos setores de negócios.

O que é o ChatGPT?

Considerado por especialistas como uma das tecnologias mais disruptivas já criadas, o ChatGPT é capaz de emular a inteligência humana em diferentes contextos, como processamento de informações, análise de dados, atendimento ao cliente e assistência virtual.

Isso é possível, pois, com uso de machine learning, a ferramenta foi treinada a responder de forma autônoma aos questionamentos mais diversos, tendo como fonte uma extensa base de dados disponíveis na internet.

A tecnologia usa esses dados para gerar textos de alta qualidade e fornecer respostas precisas e coerentes, que parecem de fato terem sido escritas por um ser humano.

Quais os ganhos do ChatGPT para os negócios?

Uma história real ilustra bem a importância da tecnologia. Imagine uma grande empresa de comércio eletrônico com milhões de usuários em todo o mundo. Quando um usuário faz uma solicitação de suporte, o ChatGPT pode rapidamente fornecer uma resposta adequada. Esse tipo de interação rápida e eficiente não só melhora a experiência do cliente como também ajuda a empresa a economizar tempo e dinheiro com processos manuais.

Mas ainda que o hype em torno do tema seja recente, o uso de IA para a automatização do atendimento e de processos de negócios já é uma realidade, com alto potencial de transformação pelos ganhos em eficiência, segurança e agilidade.

A combinação de tecnologias como inteligência artificial, hiperautomação e machine learning é capaz de reduzir, ou até mesmo eliminar, a necessidade de intervenção humana em atividades repetitivas e burocráticas.

O ChatGPT e o seu potencial de disrupção de modelos de negócios trás para a agenda sênior das empresas uma urgência em se falar de digitalização das operações. A corrida tecnológica tende a se acelerar e, com isso, entramos em uma nova fase da transformação digital, onde a combinação de tecnologias inteligentes, capazes de escalar atividades rotineiras, com o talento humano para lidar com nuances e complexidades, levarão as interações entre empresas e clientes a um novo patamar.

É importante considerar que, embora a ferramenta tenha uma série de benefícios, também desperta novas preocupações éticas e de privacidade em relação ao seu uso. A tecnologia pode cometer erros e fornecer respostas imprecisas e, além disso, o seu uso indevido é capaz de representar uma ameaça à privacidade dos usuários e à segurança dos dados.

Portanto, é importante que empresas que utilizam o ChatGPT ou tecnologias semelhantes estabeleçam protocolos seguros para proteger os usuários e garantir o seu uso responsável.

Por fim, é essencial lembrar que tecnologias de inteligência artificial devem ainda ser vistas como ferramentas complementares à habilidade humana e não como uma substituição completa. À medida que as empresas exploram o potencial do ChatGPT, novas aplicações surgirão e a tecnologia continuará evoluindo, otimizando funções existentes e abrindo espaço para novos jeitos de lidar com conteúdo, dados e interações digitais.