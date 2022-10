Uber vai fazer entregas ultrarrápidas de mercado em parceria com o Carrefour

Usuários da Cornershop by Uber em algumas regiões da cidade de São Paulo começaram a ter acesso a uma nova opção dentro do app: o "Carrefour Já" é a aposta do aplicativo e do Grupo Carrefour Brasil para o segmento de pedidos de mercado em cerca de 15 minutos.

Para concorrer com outros players mais estabelecidos, a operação é concentrada em lojas Carrefour Express localizadas em pontos estratégicos da cidade de São Paulo.

"Esse modelo permite unir a expertise em varejo do Grupo Carrefour com a tecnologia de intermediação da Cornershop by Uber para criar a melhor experiência para o usuário que deseja fazer uma compra de urgência, pois ele terá acesso a um mix variado de produtos, com a confiabilidade do catálogo no app e agilidade na entrega", explica Cristina Alvarenga, Head da Cornershop by Uber no Brasil.

A operação dentro das lojas Carrefour Express contribui para o maior sortimento de produtos, além de uma grande variedade de fornecedores.

Hoje, o projeto trabalha com um número entre 2 mil e 3 mil SKUs por loja e com abastecimento diário, o que garante a qualidade dos produtos frescos, que correspondem a 30% dos itens pedidos.

O "Carrefour Já" iniciou com duas lojas em julho, ampliou para cinco em agosto e vem entregando resultados consistentes semana após semana. "Estamos a um raio de 5 km de 50% dos brasileiros e queremos entregar qualidade e praticidade para os nossos clientes, alinhado ao nosso propósito global Act For Food, que tem como premissa o acesso a uma alimentação de qualidade, sustentável e acessível”, detalha Samuel James, Chief Digital Officer, do Grupo Carrefour.