Uber revela as vinte cidades brasileiras com as melhores avaliações

Após a Uber revelar a média das avaliações dos usuários brasileiros (4.88 estrelas), a empresa divulgou hoje quais as cidades onde os usuários são melhor avaliados pelos motoristas do aplicativo.

Com as melhores avaliações, que vão de 4.86 a 4.97 estrelas, foram considerados mais de cem municípios brasileiros de todos os 26 estados e do Distrito Federal. Veja a lista:

4.97 estrelas (primeiro lugar):

São Bento do Sul, Santa Catarina;

4.96 estrelas (segundo lugar):

Umuarama, Paraná;

Guarapuava, Paraná;

Valença, Rio de Janeiro;

Varginha, Minas Gerais;

4.95 estrelas (terceiro lugar):

Araçatuba, São Paulo

Mogi Guaçu, São Paulo

Botucatu, São Paulo

Presidente Prudente, São Paulo

Franca, São Paulo

Marília, São Paulo

Pouso Alegre, Paraná

Poços de Caldas, Minas Gerais

Araxá, Minas Gerais

Dourados, Mato Grosso do Sul

Lages, Santa Catarina

Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul

Capitais campeãs

Florianópolis é a capital com melhor avaliação no Brasil, com 4.91 estrelas. Na sequência estão Porto Alegre, Curitiba, Boa Vista, Cuiabá e Macapá, com 4.90.

Logo depois, aparecem João Pessoa e Vitória com 4.89 e Maceió, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Teresina com 4.88 estrelas cada.