Uber e Waymo se unem para colocar caminhões de carga sem motorista na estrada nos EUA

Uber e Waymo, a unidade de veículos autônomos do Google, anunciaram nesta terça-feira, 7, que trabalham juntos para colocar caminhões de carga sem motorista nas estradas dos Estados Unidos.

Devido às longas distâncias entre as cidades daquele país, as duas empresas veem a condução autônoma como uma alternativa para cortar custos e minimizar riscos no setor de transporte de cargas, fundamental para a economia.

A Waymo permitirá que sua tecnologia se entrelace com uma plataforma de frete do Uber que conecta caminhoneiros a remessas de uma nova maneira para os usuários agendarem fretes em aplicativos móveis.

VEJA TAMBÉM:

UE decide impor carregador único para dispositivos portáteis a partir de 2024

WWDC: novos MacBooks são anunciados com chip M2 e iPad ganha funções de desktop

O primeiro porta-drones chinês: uma mistura entre pesquisa e ferramenta militar



"A rede de transportadoras e cargueiros do Uber e a tecnologia de comércio online são uma ótima combinação para a Waymo Driver", disse Charlie Jatt, chefe de marketing para caminhões, em comunicado.

As transportadoras que comprarem caminhões equipados com sistemas Waymo poderão optar por ter seus veículos implantados com "recursos autônomos" na rede de carregamento do Uber, disseram as empresas.

Uber e Waymo também analisam em parceria o potencial para a exploração de nichos onde o frete é facilmente transferido de caminhões autônomos para caminhões conduzidos por pessoas.

"As duas empresas vislumbram um futuro em que os caminhões autônomos se tornem parte dos transportes de longa distância, aliviando parte da crescente demanda por frete e permitindo que os motoristas façam a transição para empregos de curta distância".

Mas antes que os caminhões autônomos sejam permitidos nas rodovias americanas, eles ainda precisam passar por vários testes para garantir que sejam seguros.

A Waymo vem testando caminhões autônomos em vários estados dos EUA. "A rede de frete digital eficiente, extensa e confiável do Uber é essencial para tornar realidade os caminhões autônomos", explicou o chefe da unidade, Lior Ron.

De acordo com os últimos relatórios de lucros da empresa, esta divisão vem crescendo de forma constante.