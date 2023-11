"Uber” da prefeitura de SP aplica descontos e viagens ficam "quase gratuitas"; saiba como usar

Moradores e visitantes de São Paulo que desejam economizar ao se deslocar pela cidade vão encontrar no app municipal de transporte MobizapSP descontos bastante atrativos,

Uma viagem simbólica partindo da Pinacoteca, no bairro da Luz, até o Parque Ibirapuera, às 18h desta segunda-feira, 13, saia no app por R$5,66. No comparativo, o Uber cobrou R$ 24,04 e o 99 R$ 33,30 pelo mesmo trecho de 6km.

“Uber” da prefeitura de SP: simulação viagem partindo da Pinacoteca, no bairro da Luz, até o Parque Ibirapuera, às 18h desta segunda-feira, 13.

O aplicativo não anunciou o motivo da promoção, mas os valores abaixo do praticado pelo mercado sugerem a intenção de atrair novos usuários para o serviço. Para consultar o valor de uma viagem, baixe o app para iOS aqui e para Android aqui.

O que é MobizapSP

O MobizapSP funciona como o Uber e 99 com motoristas autônomos. A diferença é que ele é administrado pela gestão pública.

O serviço entrou no mercado em março deste ano com o trunfo de não ter tarifa dinâmica e aplicar o valor da viagem calculado apenas em base três critérios, sendo: tempo estimado de viagem, distância e horário. As categorias oferecidas são premium e econômico.

O aplicativo é voltado apenas para as viagens que tenham como partida vias na cidade de São Paulo.

O serviço pode ser pago com dinheiro, cartões de crédito, débito e crédito no aplicativo.