'Uber da polícia': app permite que milionários contratem policiais de folga para segurança privada

Uma startup nos Estados Unidos lançou um aplicativo que permite que moradores ricos de Los Angeles contratem policiais de folga para fazer a segurança de suas casas. Batizado de ‘Patrol’, o serviço já está disponível em bairros como Beverly Hills, Bel Air, Brentwood, Holmby Hills e Malibu — regiões conhecidas pela alta renda dos moradores.

A proposta é simples: no app, usuários podem alugar policiais fora do expediente para vigiar imóveis ou acompanhar atividades do dia a dia. Segundo a empresa, os profissionais disponíveis são "veteranos das forças policiais, militares e unidades especiais", todos previamente avaliados.

Uma reportagem do Futurism revelou que o Patrol é uma extensão do ‘Protector’, outro aplicativo da mesma companhia que oferece guarda-costas armados sob demanda. Enquanto o primeiro foca na proteção de propriedades, o segundo é voltado para segurança pessoal. Ambos operam em um modelo parecido com o da Uber — com solicitação por aplicativo, contratação por hora e geolocalização para proximidade.

"Proteção não é só reagir ao perigo. É criar tranquilidade para as famílias poderem viver", disse Nick Sarath, CEO da startup. Um vídeo promocional divulgado pela empresa reforça a ideia de vigilância. "Você pode não estar em casa, mas com o Patrol, sempre haverá alguém lá”, escreveu a empresa no X (antigo Twitter).

Introducing Patrol. Homeowners in LA can now book off-duty police officers to help protect their homes.

Now available in Brentwood, Beverly Hills, Bel Air, Holmby Hills, and Malibu — more areas coming soon. pic.twitter.com/bTdMSj0vDQ

— Protector (@bookprotectors) July 17, 2025