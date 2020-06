Twitter vai perguntar se você leu uma matéria antes de compartilhá-la

Em um novo esforço para conter a desinformação nas redes sociais, o Twitter iniciou um teste com um grupo de usuários nos Estados Unidos para exibir uma pergunta antes de permitir que mensagens com links para artigos ou matérias jornalísticas sejam replicados a seus seguidores.

Funciona assim: quando um usuário que não clicou no link do tuíte tentar redirecionar a mensagem a seu público, o Twitter mostrará um convite à leitura do texto antes da republicação do conteúdo.

“Compartilhar uma matéria pode iniciar uma conversa, por isso, você pode querer ler a matéria antes de tuitá-la”, diz o comunicado oficial da empresa americana.

Apesar de o Twitter não definir publicamente as razões que levaram a empresa a iniciar os testes desse recurso, a novidade pode ajudar a reduzir a replicação de conteúdos falsos ou incorretos por usuários que leem apenas os títulos dos artigos, e não o texto completo, com o devido contexto. Como se diz, texto fora de contexto pode virar pretexto para alguma coisa — especialmente em ano de campanha eleitoral.