Twitter vai descontinuar função de tuítes que desaparecem

O Twitter anunciou nesta quarta-feira que vai desligar a função que permite o envio de tuítes que desaparecem depois de um tempo, chamada de "Fleets", em 3 de agosto, depois que o recurso não se mostrou popular entre os usuários.

O fechamento do produto ocorre oito meses depois que a rede social lançou o Fleets para todos os usuários e um mês depois que começou a testar publicidade dentro da ferramenta.

we're removing Fleets on August 3, working on some new stuff

we're sorry or you're welcome

— Twitter (@Twitter) July 14, 2021