Twitter Premium? Rumor diz que versão paga da rede deve custar US$ 2,99

Nos bastidores o Twitter já havia confirmado que dedicou uma equipe para estudar modelos de assinatura para a rede social. E, segundo informou neste sábado, 15, a pesquisadora de aplicativos Jane Manchun Wong, o valor definido para o que seria chamado de 'Twitter Blue' foi a quantia de 2,99 dólares por mês, cerca de 16 reais, num plano que incluí o desejado recurso de desfazer e editar tuítes.

Wong diz que o Twitter está trabalhando em um modelo de assinatura em camadas, permitindo ao usuário criar um feed organizado por interesses.

A mudança deve vir atrelada a novidades anunciadas recentemente pela rede social. A primeira delas, a função chamada "Super Follow", que permite aos criadores de conteúdo rentabilizem suas audiências, cobrando uma assinatura por conteúdos exclusivos.

Também em teste está a função de envio e recebimento de dinheiro de seguidores na rede social. O nome da funcionalidade é "tip jar", ou jarro de gorjetas, funciona para contas selecionadas que usam o site em inglês. E também mira em rentabilizar a audiência de contas com muitos seguidores.

No geral, o plano parece ser aproximar o Twitter do funcionamento de outros sites que têm explodido em audiência — e faturamento — nos últimos meses, como Patreon e Only Fans. A rede também incorporou recentemente áudios, como salas de bate-papo, ao estilo do Clubhouse.

