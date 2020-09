O Twitter vai iniciar os testes de envio de áudio por mensagem direta, as famosas DM, no Brasil nesta quinta-feira (24). Exame teve acesso antecipado à função, que por enquanto está disponível para ser enviada apenas por iPhones.

Qualquer smartphone ou mesmo o Twitter web podem ser utilizados para escutar as mensagens de áudio, no entanto. Segundo o Alex Ackerman-Greenberg, diretor de produto de mensagem direta no Twitter, a função será expandida posteriormente, para que qualquer sistema operacional móvel possa enviar as mensagens de áudio. “A capacidade de gravar está sendo desenvolvida para Android”, disse o executivo.

Diferente dos mensageiros, os áudios no Twitter têm tamanho máximo medido em segundos. Curiosamente, eles só podem ter 140 segundos. Número simbólico para a rede social, que ficou conhecida pela característica de microblog que apenas permitia textos de 140 carácteres — a quantidade dobrou em 2017.

A escolha do Brasil é natural se levarmos em conta a interação que o brasileiro tem com tecnologia. Outras redes sociais já escolheram testar novidades por aqui, como o Instagram que retirou a contagem de curtidas ou apresentou o recurso Cenas, concorrente do TikTok, primeiro no país.

–

A adoção ampla de material de áudio no Brasil pode ter a ver com a escolha também. Um levantamento feito pela Exame em parceria com a plataforma de pesquisas digitais MindMiners revela que os áudios caíram no gosto popular, principalmente por causa do WhatsApp: 56% dos respondentes afirmaram gostar ou gostar muito de enviar áudios, enquanto 57% afirmaram gostar ou gostar muito de recebê-los. Cerca de 20% dos entrevistados dizem não gostar ou não gostar nada das interações via mensagens de voz.

O portal americano The Verge havia antecipado a notícia de que haveria o teste da função no Brasil, mas não tinha dado detalhes de data ainda, nem de sistema operacional.