Twitter inicia caçada contra hacker que vazou o código-fonte da rede social

Na semana passada um arquivo contendo o código-fonte do Twitter foi vazado na internet. Postado no GitHub - um repositório de código amplamente usado e que agora pertence à Microsoft -, a empresa rapidamente iniciou uma caçada contra o hacker ou grupo criminoso responsável.



É o que mostra um processo judicial aberto na Califórnia pelo Twitter ainda na sexta-feira, 24, apurou a Bloomberg.

Como consequência, a GitHub atendeu à solicitação do Twitter para remover o arquivo, sob a reivindicação de violação de direitos autorais, e descobriu que a conta responsável pela postagem, chamada ''FreeSpeechEnthusiast'', se inscreveu no GitHub no início do ano e parece ter carregado apenas o código proprietário da rede social.

O Twitter agora está pedindo ao tribunal que emita uma intimação em um esforço para descobrir a identidade do usuário por trás dessa conta, bem como os nomes e outras informações dos usuários que postaram, baixaram ou carregaram os dados.

A rede social de propriedade de Elon Musk já solicitou ao GitHub nomes, endereços, números de telefone, e-mails, perfis de rede social e endereços IP relacionados.

O nome de usuário ''FreeSpeechEnthusiast'' escolhido pelo vazador do Twitter parece projetado para zombar de Musk, que sugeriu que traria liberdade de expressão para a plataforma quando assumiu a empresa no final do ano passado.

O que é código-fonte?

O código-fonte é um conjunto de linhas de programação de plataformas digitais que contém instruções para que o sistema funcione. Fazendo uma comparação simples, a receita de um bolo de chocolate, por exemplo, é o código-fonte do doce.

O que está em jogo?

Expor o funcionamento interno do Twitter pode tornar o serviço mais vulnerável a tentativas de hackers.

Não é a primeira vez que uma empresa de tecnologia tem seu código-fonte exposto. No ano passado, o serviço de gerenciamento de senhas LastPass divulgou que hackers roubaram código-fonte e informações técnicas da companhia.

Em dezembro, foi relatado que o código-fonte de gerenciamento móvel da Uber vazou como parte de uma invasão.

Quem assumiu a culpa foi o grupo de hackers russos Lapsus$, que possuem na conta outras invasões, incluindo o código-fonte do mecanismo de busca Bing, da Microsoft, e sua assistente virtual Cortana.