Twitter bloqueia conta de Trump por 12 horas após caos em Washington

O Twitter anunciou que irá suspender a conta do presidente Donald Trump pelas próximas 12 horas, depois que o presidente afirmou repetidas vezes nesta quarta-feira, 6, que as eleições eram fraudulentas.

A fala do presidente culminou com partidários dele invadindo o Capitólio enquanto senadores americanos ratificavam a vitória de Joe Biden à presidência. A invasão acabou com uma morta, após ter sido baleada no prédio do Congresso.

This means that the account of @realDonaldTrump will be locked for 12 hours following the removal of these Tweets. If the Tweets are not removed, the account will remain locked. — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021

O Twitter afirmou que Trump violou as regras de conteúdo da rede social e que requeriu a remoção de 3 publicações do presidente. Em uma delas, Trump pedia que os manifestantes fossem para casa, ao mesmo tempo que repetia que as eleições haviam sido fraudadas.

“Isto significa que a conta de @realDonaldTrump será bloqueada por 12 horas após a remoção dos tweets. Se os tweets não forem removido, a conta permanecerá bloqueada”, disse a conta do Twitter responsável por transparência em relação à segurança na plataforma.

A rede social foi além e afirmou que se a conta de Trump voltar a violar regras da plataforma será banida permanentemente

Future violations of the Twitter Rules, including our Civic Integrity or Violent Threats policies, will result in permanent suspension of the @realDonaldTrump account. — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021

O movimento da rede social acontece em um momento de tensão. Twitter e Facebook já haviam anunciado mais cedo, esta noite, a remoção e a limitação de publicações do presidente, diante do caos gerado pela invasão do Capitólio, em Washington.

Diversos analistas políticos, jornalistas e políticos pedem que as contas do presidente seja suspensa para evitar a disseminação de conteúdo falso em meio ao caos político que passam os Estados Unidos.