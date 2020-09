Twitch, da Amazon, se moderniza com recursos para gamers e músicos

A plataforma de transmissões ao vivo via internet Twitch, comprada pela Amazon em 2014, passa a oferecer hoje duas novas funções para criadores de conteúdo digital: uma trilha sonora que pode ser adicionada a vídeos ao vivo e uma forma de músicos se tornarem mais conhecidos entre os usuários do serviço.

O Twitch é voltado para gamers, mas tem expandido seu foco para contemplar músicos, chefs e artistas que desejam fazer transmissões ao vivo na internet, especialmente em 2020.

Para lives de games, a Twitch passa a oferecer o recurso chamado Soundtrack, que é uma trilha sonora com faixas licenciadas pela empresa e que, portanto, os criadores de conteúdo podem usar à vontade em suas transmissões.

Para os músicos, as faixas utilizadas como trilha sonora em transmissões terão um logotipo do canal do músico em questão e um botão de “inscreva-se”. Com isso, a Twitch espera que sua plataforma digital se torne um ambiente de onde músicos, bandas ou grupos possam tirar seu sustento.

“O lançamento do Soundrack by Twitch é uma mudança relevante para artistas independentes em todos os lugares”, diz, em nota, Steve Stoute, fundador e presidente da United Masters.

Segundo o relatório Global Live Game Streaming Market, o mercado de transmissões ao vivo de games na internet faturou 40 bilhões de dólares em 2019 e manterá taxa de crescimento anual de 18%.

Nesse contexto de quarentena, a Twitch virou não só um espaço para games transmitirem jogos, mas para todos mostrarem seus trabalhos ao vivo, assim como acontece no YouTube ou no Instagram.