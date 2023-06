Tudo na nuvem e tudo como serviço: a transformação digital na prática

*Por Yang Hua

O surgimento de novos negócios digitais está acontecendo de forma exponencial devido às oportunidades que a adoção da tecnologia 5G trouxe ao Brasil. O conceito de Tudo como Serviço nunca esteve tão em alta, confirmando previsões anteriores sobre a aceleração da transformação digital no país.

Pudemos constatar essa realidade no Web Summit 2023, que aconteceu no Rio de Janeiro, em maio. Centenas de novas empresas, grandes players e investidores focados em venture capital formaram um ecossistema de grande valor e inovação durante os quatro dias do evento, todos buscando as novas ideias que transformarão a maneira como produzimos, consumimos e vivemos.

Uma enorme quantidade de novos serviços deve chegar aos consumidores nos próximos meses e anos, mudando o perfil de muitas indústrias e criando outras. São aplicativos de finanças, saúde, produção de conteúdo, educação, transporte, e-commerce, logística, entretenimento e muitos outros. Esse é o alcance que a transformação digital começa a realizar. Percebemos nas pessoas um enorme entusiasmo em investir em soluções que proporcionem experiências surpreendentes aos usuários e esse é só o começo.

Nesse contexto em que predominam inovações em inteligência artificial, inteligência artificial generativa e internet das coisas, uma pergunta ficou no ar. Onde armazenar e como monitorar enormes quantidades de dados e extrair deles as melhores informações, ou seja, o conhecimento necessário para tomadas de decisão que gerem valor para o negócio e para os consumidores?

A resposta a esta pergunta está no conceito de Tudo na Nuvem, ou seja, os novos empreendimentos, que têm a automação e o aprendizado de máquina como fatores estruturantes, precisam entender a importância do cloud computing como a melhor alternativa para o armazenamento e o monitoramento de dados em grande escala. O modelo de negócios do Everything as a Service está na essência do cloud computing.

Vivemos uma grande celebração do potencial disruptivo das tecnologias digitais na criação de novos serviços inteligentes, ágeis e intuitivos. Para tanto, a nuvem pode fazer toda a diferença. Como fazer essa jornada para o Tudo na Nuvem? A seguir, alguns motivos para você tomar essa decisão.

Facilidade de adoção

Na Huawei Cloud, queremos que a adoção dos serviços de cloud sejam tão fáceis quanto abrir uma torneira. Para tanto, construímos e cuidamos de toda a infraestrutura - servidores, armazenamento, redes, redundância e segurança - para que os usuários não precisem criar seus próprios datacenters. Com uma conexão local à nossa nuvem, basta um clique para obter a infraestrutura, com todo o suporte, aliado a um custo bastante acessível e sustentabilidade.

Cloud Native

O cloud native é um modelo dinâmico e de metodologia ágil para o desenvolvimento de tecnologias, focado na automação de tarefas, microsserviços e em outras ferramentas. Seu potencial de crescimento nos próximos anos é massivo, na ordem de 95% dos serviços e produtos. É uma verdadeira revolução tecnológica, que está apenas começando. O cloud native é um passo a mais na direção da inteligência artificial plena.

Content Delivery Network (CDN)

Como cloud native, já é possível acelerar consideravelmente o tempo de carregamento de páginas de sites e de aplicativos, como também o upload e o download de enormes quantidades de dados, como vídeos de alta resolução, por exemplo. Isso torna os aplicativos e os sites mais rápidos e confiáveis para usuários em qualquer lugar do mundo, melhorando consideravelmente sua experiência.

Segurança

A tecnologia de segurança embarcada, que garante que todas as operações sejam protegidas contra ameaças digitais, como ataques de ransomware, por exemplo, além de garantir a privacidade e a conformidade dos dados é um outro fator importante do cloud native. Prevenir possíveis ataques ou recuperar dados e operações rapidamente devem estar no radar das empresas que estão fazendo a jornada para o digital.

Aprender sempre

Com treinamentos acessíveis, a Huawei Cloud Academy oferece cursos que abordam desde informações básicas sobre cloud computing até ferramentas sofisticadas para desenvolvedores. Todos online e gratuitos. A plataforma congrega uma enorme quantidade de informações sobre os serviços de cloud computing e suas principais tecnologias.

Um mundo mais inteligente e conectado já está tomando forma. Olhando para o futuro, queremos capacitar indústrias por meio da Infraestrutura como um Serviço, a Tecnologia como Serviço e a Especialização como Serviço, ou seja, Tudo como Serviço, de modo a construir as bases para um ambiente de negócios colaborativo, sustentável e de muito sucesso.

Hua é presidente da Huawei Cloud Brasil