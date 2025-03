TSMC investirá US$ 100 bilhões em fábricas nos EUA, mas produção de ponta pode continuar em Taiwan

A TSMC, maior fabricante mundial de semicondutores, anunciou um investimento de US$ 100 bilhões para expandir suas operações nos Estados Unidos. O plano inclui a construção de três novas fábricas no Arizona, no mesmo local onde já opera sua unidade Fab 21, perto de Phoenix.

Ainda não está claro se esse montante inclui ou é adicional aos US$ 65 bilhões já anunciados anteriormente para a construção de três fábricas no estado. A TSMC também não especificou quais tecnologias serão produzidas nas novas instalações.

A expansão no Arizona tornará a região um dos maiores polos de produção da empresa fora de Taiwan. A expectativa é gerar 40 mil empregos na construção civil nos próximos quatro anos, o dobro da estimativa inicial de 20 mil até o fim da década.

Segundo Nina Kao, chefe de relações públicas da TSMC, as construções devem ocorrer simultaneamente, aumentando a demanda por mão de obra. Além das fábricas, a empresa pode adicionar plantas de empacotamento de chips e um centro de pesquisa e desenvolvimento, o que impactaria diretamente clientes como Apple, AMD, Broadcom, Nvidia e Qualcomm.

Apesar do avanço nos EUA, a produção de tecnologias mais avançadas da TSMC deve continuar em Taiwan, onde a empresa mantém seus centros de desenvolvimento de processos de fabricação. O refinamento da produção e a redução de defeitos ainda dependem do suporte direto das equipes locais. No entanto, com a criação de um centro de pesquisas nos EUA, a companhia pode iniciar a produção de algumas dessas tecnologias no país e expandi-las para suas fábricas no Arizona.