TSMC, gigante dos microchips, enfrenta ataque de ransomware com resgate de US$ 70 milhões

A TSMC, líder global na fabricação de chips, foi alvo de um ataque de ransomware que resultou no roubo de uma parcela de seus dados. O ataque, que ocorreu na quinta-feira, 29, veio com uma demanda de resgate de US$ 70 milhões pelo grupo de hackers responsável.

A TSMC declarou que apenas a Kinsey Technology, fornecedora de serviços de TI, foi vítima do ataque cibernético.

Esta é a segunda ocasião em que a TSMC, cujo principal cliente é a Apple, se vê envolvida em um caso de ransomware. Em 2018, outra empresa de TI contratada pela TSMC sofreu um ataque semelhante.

No entanto, ao contrário do incidente de cinco anos atrás, que causou a suspensão da fabricação de wafers e atrasos na entrega, a produção de chips não foi afetada por este recente ciberataque.

Os hackers envolvidos pertencem ao grupo LockBit, conhecido por mais de 1,8 mil ataques desde a sua formação em 2019. Operando no modelo "ransomware as a service", o LockBit assiste grupos menores, ficando com uma parte do resgate. O malware usado neste ataque específico foi o WannaCry.

Embora o ataque tenha sido direcionado à Kinmax Technology, a demanda de resgate de US$ 70 milhões está sendo cobrada da TSMC. O National Hazard Agency, subgrupo do LockBit, estipulou o "prazo de vencimento da fatura" para o dia 6 de agosto.

Segundo a TSMC, o ransomware não representa grande preocupação. Em declaração ao Security Week, a fabricante de wafers informou que os dados de seus clientes não foram sequestrados, e apenas informações relacionadas à configuração dos servidores foram comprometidas.

Após tomar conhecimento do incidente, a TSMC interrompeu toda a transferência de dados com a Kinsey, conforme seu protocolo padrão para tais ocorrências. A empresa também está conduzindo uma investigação interna sobre o incidente.