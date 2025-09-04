Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Trump recebe CEOs de big techs em primeiro evento no renovado jardim da Casa Branca

Entre os convidados estão nomes como Mark Zuckerberg (Meta), Tim Cook (Apple), Bill Gates e Satya Nadella (fundador e CEO da Microsoft, respectivamente) e Sam Altman (OpenAI), segundo o The Hill

Donald Trump: presidente dos EUA (AFP)

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 09h41.

Última atualização em 4 de setembro de 2025 às 09h43.

Nesta quinta-feira, 4, à noite, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, receberá um grupo seleto de líderes de tecnologia e negócios para o primeiro evento no recém-renovado Rose Garden da Casa Branca. Entre os convidados estão nomes como Mark Zuckerberg (Meta), Tim Cook (Apple), Bill Gates e Satya Nadella (fundador e CEO da Microsoft, respectivamente) e Sam Altman (OpenAI), de acordo com uma lista exclusiva obtida pelo The Hill.

O encontro ocorrerá após um evento sobre inteligência artificial promovido pela primeira-dama, Melania Trump, que contará com a participação de CEOs e líderes de tecnologia.

Um porta-voz da Casa Branca destacou que o renovado jardim se tornará um dos locais mais prestigiados de Washington, com o presidente antecipando mais jantares com líderes empresariais, políticos e tecnológicos. A reformulação do espaço, que inclui um novo pátio com mesas e guarda-sóis, foi concluída no começo de agosto e traz um estilo semelhante ao Mar-a-Lago, resort de Trump na Flórida.

Outros participantes incluem Sergey Brin e Sundar Pichai (fundador e CEO do Google, respectivamente), Safra Catz (Oracle), David Limp (Blue Origin), Sanjay Mehrotra (Micron Technology), Greg Brockman (presidente da OpenAI) e Alexandr Wang (fundador da Scale AI e atualmente na Meta). David Sacks, czar de IA e criptomoedas da administração, também estará presente.

Por outro lado, Elon Musk, CEO de várias empresas, entre elas Tesla, SpaceX e xAI, que teve desentendimentos públicos com Trump desde sua saída do governo, não está na lista obtida pelo The Hill.

Relações do setor com Trump

Muitos desses líderes de tecnologia têm buscado estreitar relações com Trump desde sua vitória nas eleições de 2024, ajustando as políticas de suas empresas para se alinhar com a nova administração, inclusive eliminando iniciativas de diversidade, equidade e inclusão (DEI).

Além disso, eles fizeram doações para a posse do presidente e marcaram presença naquele 20 de janeiro, alguns sentados logo atrás de Trump no Capitólio. Desde então, o setor está compondo as primeiras fileiras da administração, seja buscando contratos governamentais, incluindo os militares, evitar novas tarifas, conseguir liberação para fazer negócios com a China ou ainda proteção contra regulação de países como o Brasil ou os membros da União Europeia.

