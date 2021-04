Toyota compra divisão de carros autônomos da Lyft por US$ 550 milhões

A Toyota anunciou na segunda-feira, 26, que está finalizando o acordo de compra do setor de desenvolvimento de carros autônomos da Lyft, a Level 5, pelo valor de 500 milhões de dólares. A compra deve ser será concluída já no terceiro trimestre deste ano.

Foi estipulado que 200 milhões de dólares devem ser pagos à vista pela montadora japonesa, e o restante será quitado ao longo dos próximos cinco anos.

Os funcionários da Level 5 já tem um destino certo: serão incorporados pela Woven Planet, subsidiária criada em janeiro pela Toyota para focar no desenvolvimento de tecnologia para veículos conectados.

O acordo também estabelece que a Toyota usará os dados sobre transporte da Lyft para qualquer serviço comercial relacionado a carros autônomos que seja lançado através da subsidiária.

Essa não é a primeira movimentação de venda das divisões de carros autonômos iniciadas por inovadores do Vale do Silício. Em novembro, a Uber abandou um projeto do tipo e o vendeu por 4 bilhões de dólares para a Startup Aurora, que está dando continuidade às pesquisas.

O Google também não aparenta estar muito contente com os resultados da Waymo, a divisão da Alphabet que cuida dos veículos sem condutor. Com testes mais tímidos dos veículos ocorrendo no Arizona e Califórnia, no início de abril, o CEO da Waymo John Krafcik deixou o cargo para permanecer como conselheiro da empresa. Em seu lugar, o Google colocou dois executivos de alto-escalão da companhia: Tekedra Mawakana, chefe de operações, e Dmitri Dolgov, chefe de tecnologia.