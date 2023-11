TOTVS registra receita líquida consolidada de R$1,2 bi no terceiro trimestre

A TOTVS divulgou nesta terça-feira, 8, seu balanço financeiro referente ao terceiro trimestre de 2023, apresentando um aumento de 19% em sua receita líquida consolidada, alcançando a marca de R$1,2 bilhão. Este crescimento é comparado ao mesmo período do ano anterior e indica uma tendência de expansão para a empresa.

Em uma análise do desempenho operacional, as áreas de Gestão SaaS, Business Performance e Techfin mostraram desempenhos destacados, correspondendo a 47% do total da receita líquida da empresa e evidenciando um incremento de 71% nos últimos 12 meses. Tais setores sinalizam uma mudança no perfil da receita da TOTVS, com uma expectativa de que modelos de negócios recorrentes e inovadores superem 50% do faturamento total em breve.

Os resultados positivos se estenderam ao EBITDA Ajustado Consolidado, que fechou o trimestre em R$295 milhões, com uma Margem EBITDA Ajustada de 24,5%, apresentando um acréscimo de 130 pontos base em relação ao trimestre anterior. O segmento de Techfin merece atenção especial pelo EBITDA positivo e crescimento ano a ano.

A geração de caixa operacional da companhia foi um ponto forte, totalizando R$380 milhões, o que representa uma relação de Geração Operacional de Caixa sobre EBITDA de 134%. O Lucro Caixa seguiu a tendência positiva, fechando o período em R$215 milhões, uma elevação de 29% em relação ao terceiro trimestre de 2022 e 62% acima do segundo trimestre de 2023.

No segmento de Gestão, a receita recorrente teve um aumento de 18% ano a ano, com o SaaS crescendo 30% neste mesmo intervalo. A receita de Cloud e novos contratos foram particularmente notáveis, ambos com aumento de 34%. O EBITDA Ajustado do setor fechou em R$276 milhões, subindo 18% e registrando uma Margem EBITDA de 26,6%.

O desempenho de Business Performance se destacou com um salto de 38% na Receita Líquida em relação ao ano anterior, com avanços notáveis nas vendas de CRM e soluções conversacionais. O EBITDA Ajustado desta dimensão foi de R$6,9 milhões, com uma Margem EBITDA Ajustada de 6,0%.

Por fim, a divisão de Techfin recuperou um forte ímpeto de crescimento, marcando um aumento de 106% na receita líquida de funding trimestre contra trimestre. O crescimento da Receita de Techfin foi motivado por um aumento na Produção de Crédito e pela elevação do prazo médio de produção, impulsionado principalmente pelo segmento de agronegócios. O EBITDA de Techfin encerrou o trimestre em R$24,2 milhões, um acréscimo de 31% ano a ano.